Neues Restaurant: Georg und Lukas Öfferl eröffnen ihre neue Bäckerei

Die Burschen aus Gaubitsch im Weinviertel trauen sich was – rund eine Million Euro haben die Jungbäcker Georg und Lukas Öfferl in ihre Schaubäckerei mit angeschlossenem Restaurant in der Wiener Wollzeile investiert. "Wir haben zwei Leidenschaften, wir essen viel Brot und trinken sehr viel Kaffee, deswegen haben wir einen Barista-Kurs bei Johanna Wechselberger gemacht." Und deswegen haben sie eine griechische Rösterei gekauft und rösten jetzt auch ihren Direct-Trade-Kaffee selbst.

Der Handel deckt beim Geschäft mit dem Brot bereits einen Marktanteil von 70 Prozent ab. Nicht zuletzt aus diesem Grund wollen die Unternehmer sonntags geöffnet haben: "Es ist unser Vorteil, dass der Handel am Sonntag geschlossen hat. Am Sonntag gehen die Leute zum Bäcker", so Georg Öfferl. Die Cousins bekommen von vier Lehrlingen Unterstützung in der Backstube.