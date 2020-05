Figaros Hochzeit: So lief der erste Tag in den Salons ab

Bis dahin könnte sich die Buchungslage entspannen: Aktuell sind noch alle zehn Mitarbeiter in Kurzarbeit, bald will Kunze sie zurückholen. Ihre Ersparnisse hat die Unternehmerin in der Krise aufgebraucht. Ihre letzte Reserve ist ein bereits genehmigter Kredit für Betriebsmittel, auf den sie bisher aber nicht zurückgreifen musste.

So manche Kundin will helfen, dass das so bliebt: „Ich habe beschlossen, mir jetzt einmal pro Woche hier die Haare waschen zu lassen – als Unterstützung“, erzählt eine Dame mit langen blonden Haaren.

Die Corona-Krise Pandemie bringt sogar alt eingesessene Friseure in Bedrängnis. Etwa den Salon Ossig am Stephansplatz, der in den 50er Jahren gegründet wurde und heute in 3. Generation geführt wird.