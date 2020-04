Friseure öffnen wieder: Haarsträubendes Warten auf den Termin

Neue Mäntel, Masken, Desinfektionsmittel – all das kostet die Friseure Geld. Manche, so ist aus der Branche zu hören, geben das an die Kunden weiter. Bis zu vier Euro Aufschlag seien mancherorts zu bezahlen.

Wenn die Österreicher am 2. Mai die Friseursalons stürmen, erwarten sie also nicht nur neue Benimmregeln. Sondern mitunter auch neue Preislisten.