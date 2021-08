Ein Zug nach Nirgendwo: Die Leiden des Westbahnhofs

Seit der Vollinbetriebnahme des neuen Hauptbahnhofs fahren also alle ÖBB-Fernverkehrszüge den Hauptbahnhof an. Selbst wenn man also hier abfahren wollte – am Westbahnhof fahren nur noch Fernzüge der Westbahn. „Es war schon ein Erfolg, dass die Bahn zumindest bis Amstetten fährt“, sagt der Bezirksvorsteher.

Laut ÖBB gibt es an starken Einkaufstagen bis zu 40.000 Besucher in den Shops am Westbahnhof. Ein Eindruck, der sich beim Lokalaugenschein nicht bestätigt.