Wie sich Wien ohne Pendler entwickeln würde

Pendeln als Lebensphase

Trotzdem: Würde der Pendlerverkehr zurückgehen, würden die Wiener Wohnungspreise nicht fallen, glaubt Bauernfeind, es gebe weitere Faktoren, die auf Immobilienpreise einwirken. „Die Bevölkerungszahl steigt zunehmend, zudem ist ein Umzug aufs Umland nicht nur eine Frage des Wohnpreises, sondern hängt auch mit der Lebensphase zusammen. Vor allem Jungfamilien zieht es aufs Land.“

Würden Pendler vermehrt in ihren Gemeinden bleiben, so müsse das nicht überall steigende Immobilienpreise zur Folge haben – dies sei von Gemeinde zu Gemeinde verschieden, so Bauernfeind. Teurer werde es aber immer dort sein, wo es eine gute öffentliche Anbindung nach Wien gibt. Er räumt aber ein: „Der Radius könnte sich erweitern. Wer nur zwei Mal pendelt, nimmt weiter Distanzen in Kauf.“ Somit könnten Gemeinden in den Fokus rücken, die bislang noch zu weit weg sind.

Öffentlicher Verkehr wertet auf

Bahnhaltestellen werten nicht nur Wohnungen auf, auch Betriebsstandorte werden dadurch attraktiver. Die höchsten Preise erzielen demnach Büroregionen im ersten Wiener Bezirk, neu hinzugekommene Standorte am Prater und am Hauptbahnhof, sowie Flächen am Wienerberg.

Ein reduzierter Pendlerverkehr würde Georg Fichtingers Ansicht nach den Bedarf nach aber Büros nicht bremsen. Selbst mit ein bis zwei Tagen Homeoffice: „Die Mehrheit der Arbeitsplätze ist in der Stadt oder im Umkreis.“ Bestehende Büros würden zudem anders genutzt. „Als Ort der Vernetzung werden sie wichtiger, Büroflächen würden großzügiger werden, mit mehr Fläche pro Mitarbeiter.“

3. Umwelt

Arbeitswege sind der häufigste Wegzweck und werden in Österreich gerne motorisiert zurückgelegt. Sie sind daher auch ein bedeutender Hebel, um den Verkehr auf Klimakurs zu bringen. Selbst wenn der Arbeitsweg kürzer als zehn Kilometer ist, legen 57 Prozent der Berufstätigen in Österreich diesen mit dem Auto zurück. Rund um Wien verursachen die Ein- und Auspendelnden an einem Werktag Treibhausgaus-Emmissionen im Umfang von rund 1.100 Tonnen -Äquivalenten.

Bahnpotenzial nicht ausgeschöpft

Würde sich der motorisierte Verkehr hingegen zu drei Vierteln auf die öffentlichen Verkehrsmittel verlagern, könnten die Emissionen um rund ein Viertel reduziert werden, berechnet eine Erhebung der Arbeiterkammer und der TU Wien. Das Potenzial sei längst nicht ausgeschöpft: Allein an den beiden Ostkorridoren Marchegg und Bruck an der Leitha leben dreimal mehr Erwerbstätige im Einzugsgebiet der Bahn, als diese aktuell nutzen.