In den Urlaub mit der S-Bahn

S50 „Unter Purkersdorf“

Die Schaffner kennen die S-Bahn gut. Sie empfehlen, in Unter Purkersdorf auszusteigen. Dort gebe es einen Kletterpark. Nach nur 15 Minuten Fahrt ist man dort: Beim Bahnhof fällt eine Baustelle in den Blick. „Man plant ein Stadtquartier, der Bahnhof wird vergrößert“, sagt ein Passant.

Der Schaffner hat sich geirrt: Der Kletterpark befinde sich in Untertullnerbach (eine andere S-Bahn-Station), klärt der Mann auf. Bei Wolf in der Au, einige Haltestellen davor, gebe es außerdem eine Sommerrodelbahn. Für Unter Purkersdorf hat der Passant aber auch einen Tipp: Er zeigt auf einen Wald. Nur fünf Gehminuten von der Station entfernt führt ein Weg hinein – erholsam bei heißen Temperaturen, laut Spaziergängern führt er zum Buchberg. Weiter auf der S-Bahn-Reise heißt es vorerst: Bitte warten!

Die nächste S-Bahn kommt in nur 40 Minuten. Genug Zeit, darüber nachzudenken, warum die S-Bahn in Wien im Gegensatz zur U-Bahn so ein Fremdkörper ist. Beide haben denselben Ursprung: Sie entstanden aus der Stadtbahn, die 1898 in Betrieb ging. Aus ihr entwickelten sich Teile des U-Bahn- und S-Bahn-Netzes.

Was fehlte, war und ist eine gemeinsame Kommunikation. Die U-Bahnen gehören zu den Wiener Linien, die S-Bahn zu den ÖBB. Während die U-Bahn auf Instagram, Twitter oder Facebook berühmt ist und sogar auf T-Shirts und Socken vermarktet wird, scheint die Schnellbahn als Marke nicht zu existieren. Dazu kommt die undurchschaubare Nummerierung: Auf die S4 folgt etwa die S7. 2013 versuchte man vergeblich, das Nummernsystem zu vereinfachen. Die Linienanzahl wurde halbiert. Weiters wenig hilfreich: Die Endstationen in oft unbekannten Orten. Auf dem Fahrplan der S1 ist die tschechische Stadt Breclav als Endhaltestelle eingezeichnet. Um tatsächlich dorthin zu kommen, muss man aber in den Regionalzug umsteigen.