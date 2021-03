Der umstrittene Gürtelpool ist endgültig Geschichte

Dass Gerhard Zatlokal, Bezirkschef von Rudolfsheim-Fünfhaus, Gefallen an extravaganten Planschmöglichkeiten in der Stadt findet, das ist seit vergangenem Sommer klar. Auf seine Initiative hin wurde auf einer Gürtelkreuzung ein temporärer Pool aufgestellt – was gehörig aufregte.

Auch Zatlokals eigene Partei, die SPÖ, war verärgert. Und zwar so sehr, dass die geplante Wiederholung des Projekts jetzt vom Tisch ist – konkret: seit heute.

Denn da hat das Projekt plötzlich wieder Wellen geschlagen. In der Früh wurde durch einen Bericht der Gratiszeitung Österreich bekannt, dass Zatlokal die Neuauflage des Pools plane. Diesmal zwar nicht direkt am Gürtel, aber andernorts in seinem Bezirk, hieß es in dem Bericht.

Zatlokal bestätigte wenig später – und wiederholte damit, was er schon im Vorjahr erklärte: „Die Gürtelfrische (so der Name des Pool-Projekts, Anm.) soll keine einmalige Geschichte sein, sondern eine wiederkehrende“, sagte er damals dem KURIER.