Lift statt Autos: Der nächste grüne Streich des roten Bezirkschefs

Zweitens: Menschen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen kommen wegen der Treppen erst gar nicht in die Unterführung hinunter bzw. auf den Steg hinauf. Um die Gleise zu überqueren, müssen sie lange Umwege machen. „Das ist unzumutbar“, sagt Zatlokal.

Grünfläche retten

Deshalb ließ der Bezirk untersuchen, wie der Steg barrierefrei zugänglich gemacht werden kann. Eine Rampe zu bauen, sei aufgrund des Platzmangels neben den ÖBB-Gebäuden und wegen des Geländesprungs bei der Avedikstraße ausgeschlossen, sagt Zatlokal.

Bleibe nur ein Aufzug. Für diesen kommen zwei Standorte in Frage: ein begrünter Spielplatz in einer Baulücke in der Avedikstraße. Oder die Straße selbst.