Debatte um Naschmarkt-Parkplatz: Das neue Unwort „Markthalle“

Ob das bedeute, dass eine Markthalle komme? Geplant sei eine „Überdachung, in welcher Form auch immer“, so die Sprecherin.

Derzeit werte man die Tausenden Rückmeldungen aus dem Bürgerbeteiligungsverfahren aus, das im April gestartet wurde. Das Ergebnis soll noch „im Herbst“ präsentiert werden – wann genau, könne man aber nicht sagen: „Wir bitten noch um etwas Geduld.“

Freimütiger Stadtrat

Freimütiger – um nicht zu sagen unvorsichtiger – in der Wortwahl ist Simas Parteikollege, Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky. Das Ziel des Naschmarktprojekts sei, „zumindest im Bereich der kommenden Markthalle – wo durchwurzelbarer Raum vorhanden – Baumpflanzungen vorzusehen“, schreibt er in einer Stellungnahme an den Petitionsausschuss des Gemeinderats.