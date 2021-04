Der Naschmarkt-Flohmarkt als politischer Reibebaum

Genau diese Ängste versuchen jetzt Simas Konkurrenten für sich zu nutzen. Allen voran die FPÖ – die den Naschmarkt-Flohmarkt zu einem ihrer Lieblingsthemen auserkoren hat. Sie gibt sich – wie auch aktuell – gerne als Anwalt der gewerblichen Händler.

Vor der Pandemie störte sie sich vor allem an den Müllbergen, die illegale Händler zurückließen. Mit Erfolg: Die Stadt änderte die Öffnungszeiten, um das Ablagern von Unrat zu erschweren.

Beliebte Retter-Rolle

In der Rolle der Flohmarkt-Retter fühlen sich zunehmend auch die Grünen wohl: Sollte auf dem Parkplatz der von ihnen präferierte Park umgesetzt werden, sei der Flohmarkt jedenfalls gesichert.

Bei der Markthalle sei das nicht so sicher, so der grüne Tenor. Weiterer Streit dazu ist übrigens in der heutigen Sitzung des Gemeinderats zu erwarten.