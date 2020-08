Das heimliche Zentrum Wiens - und warum es mehr Geld braucht

Sobald der U-Bahn-Bau abgeschlossen ist, soll auch die restliche Zollergasse verkehrsberuhigt werden. Und die Siebensterngasse könnte zwischen Zollergasse und Kirchengasse eine Begegnungszone werden - wodurch der Siebensternplatz größer werden würde.

Bürger entscheiden

In der Nelkengasse will Rumelhart die Bäume in die Mitte eingerückt und jeweils schräg gegenüber pflanzen. Das vergrößere den Schatten der Baumkronen, Radfahrer sollen so eingebremst werden.

Das Niveau von Gehsteig und Straße soll angeglichen werden, die Fläche soll neu gepflastert werden.

Dafür werden Parkplätze wegfallen. Wie viele es sein werden, will Rumelhart in einem Bürgerbeteilungsverfahren mitentscheiden lassen. Ob die Nelkengasse am Ende eine Fußgänger- oder eine Begegnungszone wird, lässt er offen. Details werde die Bürgerbeteiligung zeigen.