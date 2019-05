Czernohorszky: "Müssen mehr gegen Gewalt an Schulen tun"

„Verändern wir die Welt“, steht in Leuchtschrift an der Wand neben Jürgen Czernohorszkys Schreibtisch. Als SPÖ-Bildungsstadtrat bemüht er sich, zumindest für Schüler und Lehrer Veränderungen zum Positiven herbeizuführen – und fordert daher nicht erst, seit in der HTL Ottakring ein Lehrer und eine Handvoll undisziplinierter Schüler aneinander gerieten, mehr Mittel vom Bund.

Im Gespräch mit dem KURIER erklärt Czernohorszky, welche Maßnahmen im Kampf gegen Gewalt an Schulen Erfolg versprechen würden. Und warum die Zurufe der FPÖ kontraproduktiv seien.

KURIER: Herr Stadtrat, in Wien gab es heuer bereits 167 Suspendierungen – während es im ganzen Vorjahr 278 waren. Wie erklären Sie sich die Zunahme? Werden die Schüler undisziplinierter oder ist die Zündschnur der Lehrer kürzer geworden?

Jürgen Czernohorszky: Da würde meine Sozialwissenschaftlerseele aufschreien, wenn man aufgrund zweier Zahlen eine Entwicklung über mehrere Jahre interpretieren würde. Ich hab dazu mit vielen Experten gesprochen und die meinen: die Zahlen reichen einfach nicht aus, um zu sagen, es sei ein ansteigendes Phänomen oder es gebe da Unterschiede in den einzelnen Bundesländern.

Was die Zahlen aber schon hergeben – und das ist alarmierend – ist die Tatsache, dass es in Österreich das Thema Mobbing gibt. Und zwar in größerem Ausmaß, als in anderen Ländern. Deshalb müssen wir insgesamt mehr tun, um dagegen aufzutreten. Die Experten hätten die dafür nötigen Konzepte.

Was wäre nötig, um diese flächendeckend in allen Schulen umzusetzen?

Das ist des Pudels Kern: Bei der Unterstützung der Pädagogen, bei der Umsetzung solcher Programme und beim notwendigen Personal gibt es noch viel Luft nach oben. Und das ist mein Plädoyer an alle Handelnden: Ziehen wir an einem Strang.

Sie sprechen die finanzielle Unterstützung durch den Bund an. Was müsste dieser beisteuern?

Was alle Experten und auch Lehrerinnen und Lehrer sagen, ist: keine Gießkanne. Viele Schulen sind gut ausgestattet. Aber es gibt auch Standorte, die vor größeren Herausforderungen stehen.

Und genau dort braucht es mehr Unterstützung: mehr Schulpsychologen, mehr Schulsozialarbeiter, eine Bildungsombudsstelle wie wir sie in Wien geschaffen haben – die sich intensiv mit dem Thema Mobbing beschäftigt und weisungsfrei den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung steht oder auch ein Soforthilfetelefon.

Minister Fassmann hat bereits signalisiert, dass er so einen Chancenindex als sinnvoll erachtet. Meine Hoffnung ist, dass das auch passiert.

Kann man das quantifizieren? Wie viel mehr bräuchten Wiener Schulen an Bundesunterstützung?

Primär wichtig wäre, dass man in dem Bereich nicht weiter kürzt. Mit dem Integrationspaket, das die letzten drei Jahre da war und nur solchen Schulstandorten mit besonderen Herausforderungen zusätzliche Ressourcen gegeben hat, gab es für Wien 43 Schulsozialarbeiter und 300 Begleitlehrer für den Bereich Integration und Sprachförderung. Zudem waren mobile Teams aus Schulpsychologen, -pädagogen und Sozialarbeitern im Einsatz. Die bräuchte es jetzt dringend.

Zudem ist der Bedarf an Schulpsychologen riesengroß. In den vergangenen Jahrzehnten stagniert die Anzahl, die der Bund für die Wiener Schulen zur Verfügung stellt bei 25 – obwohl Zigtausende Schüler dazugekommen sind. 14 Schulpsychologen finanziert die Stadt.

Also: Der erste Schritt wäre, außer Streit zu stellen, dass das, was an den Schulen bereits zur Verfügung stand, weiterhin zur Verfügung steht – mit mehr Unterstützung dort, wo die Herausforderungen besonders groß sind. Wir haben da die Hand ausgestreckt. Schon vor Monaten hat der Bürgermeister dem Bildungsminister Faßmann ein Aufteilen beim Mehr angeboten.