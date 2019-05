Gewalt an Schulen: „Empathie fehlt, nur das Ich ist wichtig“

Mindestens ein kritischer Vorfall pro Woche landet beim langjährigen Pflichtschullehrer-Gewerkschafter Thomas Krebs am Tisch. „Das sind die mutigen Lehrer, die sich diesen Schritt trauen. Die Dunkelziffer ist sicher viel höher“, ist sich der Lehrerfunktionär sicher. Nicht jede Causa ist von einer derartigen Brisanz wie der Vorfall in der HTL-Ottakring. Manche Eskalationen sind allerdings sogar heftiger, berichtet Krebs über den Alltag an Österreichs Schulen.

So wurde erst kürzlich ein Lehrer von einem Vater regelrecht verprügelt. „Er fand, dass sein Sohn ungerecht behandelt wurde. Der Lehrer musste stationär aufgenommen werden.“ Beim Vater scheint jede Hemmschwelle gefallen zu sein. Die Attacke endete mit der Androhung, dass das jederzeit „wieder passieren könne, wenn sich der Lehrer nicht benimmt“.

"Eltern sind abhanden gekommen"

Massiv verschärft hat sich das Problem mit der Aggressionsbereitschaft in den vergangenen vier Jahren. Die Gründe für die aktuellen dramatischen Szenen sind ein Mix aus vielen gesellschaftlichen Entwicklungen. Insgesamt, so attestiert Krebs, leben „wir derzeit in einer Beschwerdekultur“. An den Schulen spielt die „Zuwanderung natürlich eine große Rolle“. Die Kinder schleppen auch immer größere emotionale Rucksäcke mit sich. Außerdem sind die „Eltern in der Schule abhanden gekommen“. So stehen die Lehrer vor dem Problem, dass sich die Eltern „nicht um die Kinder kümmern“. Entweder erscheinen sie gar nicht oder eben aggressiv zu vereinbarten Gesprächsterminen.