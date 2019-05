HTL Donaustadt: Schüler schleudert Mistkübel auf Lehrer

Der Schüler habe sich danach auf Anraten bereits am nächsten Tag von der Schule abgemeldet. Wichtig ist dem Direktor zudem, dass es sich in diesem Ausmaß um einen Einzelfall gehandelt habe. "Natürlich kommt es bei 1.300 Schülern, gerade bei jüngeren, immer wieder zu kleineren Zwischenfällen. Diese werden dann aber in der Regel direkt am Standort geklärt."