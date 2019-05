HTL Ottakring: Zweiter Lehrer wirft Schuldirektor Mobbing vor

Die HTL Ottakring kommt nach der Spuck-Attacke nicht zur Ruhe. Ein pensionierter Lehrer erhebt nun schwere Vorwürfe gegen den Direktor und einen Abteilungsleiter der Schule.

"Die Schüler müssen gewusst haben, dass ihnen nichts passieren kann. Sonst wäre es nie zu derartigem Mobbing gekommen", meint der ehemalige Lehrer in Bezug auf den aktuellen Mobbing-Fall, der seit Tagen für Diskussionen sorgt.

Der pensionierte Lehrer, der 30 Jahre lang an der HTL in Ottakring unterrichtete, behauptet, einst selbst gemobbt worden zu sein. Gestern am Abend meldete er sich anonym in einem Interview mit dem ORF Wien zu Wort. Sowohl der Direktor als auch sein Abteilungsleiter seien an dem Mobbing beteiligt gewesen, sagt er. Unter anderem habe der Direktor in den Laden seines Schreibtisches "gewühlt".

Er habe sich zu seinen aktiven Zeiten bereits an die Mobbing-Beratungsstelle der Gewerkschaft gewandt. Eine betroffene Kollegin habe sich ihm damals angeschlossen. Von der Lehrergewerkschaft wird der Fall bestätigt. Konsequenzen gab es damals an der Schule keine. Heute gehe es ihm aber nicht mehr um späte Rache: "Ich will, dass das Mobbing ein Ende nimmt und die HTL Ottakring ihren einst so guten Ruf zurück bekommt." Der Direktor war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.