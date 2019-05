Gastkommentar: Vorbilder, an denen sie sich reiben können

Fair behandeln

Jugendliche akzeptieren persönliche Autoritäten also sehr wohl. Aber sie erwarten eine respektvolle, faire Behandlung und Kommunikation auf Augenhöhe. Als geschulte Pädagogen müssen wir in der Lage sein, uns in einer eskalierenden Situation herauszunehmen und damit eine aufkommende Gewaltspirale zu unterbinden. Dies funktioniert nur, wenn alle an einem Strang ziehen: Direktor, Lehrer, Eltern, Schulpsychologen. Sie müssen bei Fehlverhalten geschlossen auftreten, Grenzen aufzeigen und konsequent sein.

Ich maße mir nicht an zu sagen, was im Fall der HTL schiefgelaufen ist. Der Umgang mit solchen Vorfällen ist aber eine Chance zu analysieren, daraus zu lernen und daran zu wachsen. Echte Lösungsansätze lassen sich nicht in reißerische Überschriften verpacken. Es wird ein Bündel an Maßnahmen gesetzt werden müssen. Und es sind Werthaltungen, die hinterfragt werden müssen.

Es muss uns in der Schule gelingen, ein Klima zu schaffen, in dem sich alle – Schüler wie Lehrer – wohlfühlen können. Das ist mühsam und langwierig. Aber daran geht kein Weg vorbei.