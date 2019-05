Spuckattacke auf Schüler: Ottakringer HTL-Lehrer suspendiert

Ein von provozierenden Schülern umzingelter Lehrer hat am Donnerstag in der HTL Ottakring die Kontrolle verloren. Aus nächster Distanz bespuckte er einen Schüler, der ihm im Klassenzimmer besonders nahe gekommen war. Auch bei dem jungen Mann brannten daraufhin die Sicherungen durch und er verpasste der Lehrkraft einen kräftigen Rempler gegen die Tafel. All das geht aus einem Smartphone-Video hervor, das seit dem Zwischenfall in Sozialen Medien kursiert.

Rassistische und sarkastische Kommentare

Weiters ersichtlich ist in den Aufnahmen, dass danach einige Schüler eingriffen, um Schlimmeres zu verhindern. Dann ist das Video zu Ende. Mittlerweile ist aber mehr bekannt. So ist der Lehrer derzeit nicht nur vom Unterricht freigestellt, es gibt auch eine Vorgeschichte.

"Der Lehrer hat hier eindeutig eine rote Linie überschritten und er wird bei uns sicher nicht mehr alleine in der Klasse stehen", sagt Direktor Johannes Bachmair zum KURIER.

Der 50-jährige, der sich noch in der Probezeit befindet, sei in der Vergangenheit schon durch rassistische und sarkastische Äußerungen aufgefallen. Beweise, wie im aktuellen Fall auf Video, habe es bisher aber nicht gegeben. "Auf den Videos im Internet sieht man nicht alles", erklärt der Schuldirektor. Der Schüler, der den Lehrer körperlich attackierte, soll ursprünglich versucht haben, die Situation zu schlichten. Die betroffene Klasse sei zudem bis jetzt – zumindest bei anderen Lehrkräften – völlig unauffällig gewesen.