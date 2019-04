Kindergarten: Kleinkinder in Waschraum gesperrt

Mehrere Kleinkinder sollen in einem vom Verein „Kinder in Wien“ (Kiwi) betreuten Betriebskindergarten in Meidling allein in einen Waschraum geschickt – oder sogar gesperrt – worden sein. Die beiden dafür verantwortlichen Pädagoginnen seien entlassen worden, berichtet die Presse. Die zuständige MA11 (Wiener Kinder- und Jugendhilfe) leitete ein Ermittlungsverfahren in die Wege.

Laut MA11-Sprecherin Herta Staffa wurde das pädagogische Fehlverhalten der beiden Mitarbeiterinnen von Kiwi selbst der Behörde gemeldet. Man sei deshalb nun dabei, das Personal, Eltern und Zeugen über die Vorkommnisse zu befragen. Anfang Mai sollen die Ermittlungen abgeschlossen sein und die Erkenntnisse in einen Maßnahmenkatalog für den Kindergartenbetreiber einfließen. Ziel sei, „frühzeitig zu erkennen, wenn eine Urzeitpädagogik angewandt wird“ und das Risiko für die Kinder zu minimieren, betont Staffa. Mit dem Träger habe man bisher gute Erfahrungen gemacht.