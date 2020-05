Corona-Krise: Neos Wien fordern Milliarden-Konjukturpaket

So soll der S-Bahn und Straßenbahnausbau schon in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden. Bei den Schulsanierungen müsse die Stadt die Finanzierung komplett übernehmen (derzeit finanzieren die Bezirke 60 Prozent). Auch die Digitaloffensive - also die Ausstattung aller Schulen mit Glasfaser-Internet und die Fotovoltaik-Offensive für öffentliche Gebäude müssten nun rasch kommen.

"Wir werden entsprechende Anträge bereits beim nächsten Gemeinderat einbringen", betont Ornig.

Stadt schnürte schon Pakete

Die Stadt selbst hat in der Krise bereits einige Maßnahmen angekündigt. Bereits im März würde ein 35-Millionen Euro-Hilfspaket geschnürt, Anfang April wurde ein weiteres Corona-Maßnahmenpaket präsentiert: Die Stadt bot Unternehmen, die in die Krise geschlittert sind, eine Beteiligung - also eine Teil-Verstaatlichung an.

50 Millionen Euro werden in die Hand genommen. Wenige Wochen später wurde eine Förderungen für die Digitalisierung der Unternehmen angekündigt.