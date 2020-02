"Zahme Regeln": Neos kritisieren mangelnde Transparenz der Wiener Parteien

"Zahme" Kontrolle

"Die Kontrollregelungen sind viel zu zahm", sagt Wiederkehr. Schon vor Auftauchen des Ibizavideos hätten die Neos die Kontrollregeln kritisiert. Danach wurde Ende Mai 2019 ein Neos-Antrag zur Gründung einer entsprechenden Arbeitsgruppe einstimmig beschlossen. Diese Arbeitsgruppe sollte von Vertretern aller Parteien besetzt werden und neue Transparenzregeln für die Fraktionen erarbeiten.

"Es gab eine Frist, dass erste Ergebnisse bereits Ende 2019 in ein Gesetz gegossen werden", sagt Wiederkehr. Allein, es hätte noch nicht einmal ein Treffen der Arbeitsgruppe gegeben, kritisiert er. Dabei hätten die Neos mehrmals auf Termine gedrängt - zuletzt in einem Scheiben an alle Klubchefs. Die Organisation eines Termins sei Versprochen worden. Das sei aber bereits wieder drei Wochen lang her.