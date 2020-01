Wo und wann sich die Parteien für die Wien-Wahl aufstellen

Zwei Wochen später kommt die ÖVP zu ihrem Parteitag zusammen. Und zwar in einer Veranstaltungshalle in einer ehemaligen Industriehalle in der Donaustadt – einem Flächenbezirk, der für die Türkisen bis zur jüngsten Nationalratswahl ein schwieriges Pflaster war.

Spitzenkandidat Gernot Blümel stellt sich dort seiner Wiederwahl als Wiener Parteichef.