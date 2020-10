Bezirksportrait Innere Stadt: Die City und das Auto – eine Hassliebe

All diese autofreien Zonen bewährten sich. Und das animierte die Stadtverwaltung, noch mehr davon zu verordnen: zum Beispiel am Minoritenplatz und am Lugeck.

In der jüngeren Vergangenheit kamen noch mehrere Begegnungszonen hinzu. Im Jahr 2016 jene in der Herrengasse, dann in der Führichgasse, in der Maysedergasse und in der Rotenturmstraße.