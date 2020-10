Begegnungszone und Bäume: So soll der Neue Markt künftig aussehen

Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) zeigt sich ebenfalls hochzufrieden: "Mich freut besonders, dass mit den Baumpflanzungen trotz technischer Herausforderungen einem Wunsch der Bewohnerinnen und Bewohner nachgekommen wird. Dieser wurde unter anderem im Rahmen einer Bürgerveranstaltung vielfach geäußert."

Auch am Albertinaplatz sind Bäume vorgesehen: drei Exemplare sollen es sein.

Parkplätze sind gestrichen

Parkplätze - von denen es am Neuen Markt bisher ja viele gab - sind in dem neuen Konzept für den Platz nicht vorgesehen. Diese sind ja vom öffentlichen Raum in die Garage verlagert worden, heißt es seitens Hebein und Figl.

Die Kosten für den groß angelegten Umbau muss übrigens Garagenbetreiber Johann Breiteneder (Best in Parking) bezahlen. Das ist eine übliche Vorgehensweise, wenn Straßen im Rahmen von Bauprojekten aufgerissen werden. Im Frühling 2021 soll zu bauen begonnen werden.

Für einen bleibt am Neuen Markt übrigens alles beim Alten: Der bekannten Donnerbrunnen, der im Herbst 2018 abgetragen wurde, wird gegen Bauende wieder an seiner gewohnten Stelle auf der Mitte des Platzes aufgestellt.