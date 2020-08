Problembezirk Innere Stadt: Wie die Parteien um die City rangeln

Stenzel spielt auf das Fahrverbot in der City an, das Figl gemeinsam mit der grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein umsetzen will. Oder, wie Stenzel es hämisch nennt: die "Verkehrsquarantäne für die Innenstadt".

Sie bringt es damit auf den Punkt: An der Frage, ob es Figl in den kommenden Wochen gelingen wird, das grün-türkise Fahrverbot zu seinem Vorteil zu nutzen, wird sich am Wahlabend vieles entscheiden.

Konsequente Klientelpolitik

An sich hat Figl - nicht immer zur Freude der türkisen Stadtpartei - in den vergangenen fünf Jahren konsequente Klientelpolitik für seine Wähler gemacht. Das Credo: Die Innere Stadt gehört ihren Bewohnern - und nicht den vielen anderen Wienern (oder Touristen), die hier tagtäglich arbeiten, bummeln oder urlauben.

Warum das Thema so große Relevanz hat: Die Zahl der Bewohner schrumpft im 1. Bezirk seit vielen Jahren. Zuletzt lebten hier nur noch rund 16.000 Menschen, zumeist sind es Ältere. Demgegenüber stehen mehr als 100.000 Beschäftigte, in keinem Bezirk arbeiten mehr Menschen als in der City.

Figl trat politisch-argumentativ in die Fußstapfen von Stenzel - und warnte während seiner Amtszeit davor, dass der Bezirk zu einer "toten Kulisse eines Habsburg-Disneylands" werde. Sogar die Fiaker (deren "Hinterlassenschaften riechen und stinken") wollte Figl verbieten lassen.

Außerhalb des Bezirks wird er dafür vielfach belächelt, bei den Bewohnern kommt derartiges aber gut an. Erst beim Fahrverbot schien Figl das politische Gespür ein Stück weit verlassen zu haben.