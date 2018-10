Neuer Markt in Wiener Innenstadt wird zur Flanierzone

Der Neue Markt ist seit Jahren vor allem eines: Eine Abstellfläche. Rund 50 Autos und Motorräder parken täglich auf dem Platz in der Wiener Innenstadt. Hinzu kommen ein Dutzend Taxis, deren Fahrer auf Kunden aus den umliegenden Hotels warten. Dazwischen: Ein paar Schanigärten und Touristen, die auf dem Weg zum Kapuzinerkloster am Donnerbrunnen Selfies knipsen. „Es ist ein lautes, stinkendes Chaos hier“, sagt Passantin Daniela Bandion. „Es soll eine Fußgängerzone werden.“ Ihr Wunsch könnte bald in Erfüllung gehen.

Denn wie der KURIER erfahren hat, rollen Anfang 2019 die Bagger am Neuen Markt auf. Die lang angekündigte Tiefgarage unter dem Platz wird tatsächlich gebaut – inklusive neuer Oberfläche. Über das Projekt hatten Bezirk und Rathaus jahrelang gestritten.

2006 ließ Ex-Bezirkschefin Ursula Stenzl (damals ÖVP, heute FPÖ) schließlich Bewohner und Geschäftsleute abstimmen – sie votierten gegen das Vorhaben. Eine erneute Befragung im Jahr 2012 ging allerdings pro Garage und Verkehrsberuhigung aus. Garagenbetreiber Johann Breiteneder (Best in Parking) musste in Folge hartnäckigen Anrainern mühsam Kellerabteile unter dem Platz abringen. Seit dem Vorjahr hält er auch eine Baubewilligung in den Händen.