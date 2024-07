Gewalt, Ausschreitungen, Armut: Ein Teufelskreis auf Wiens Straßen

Konkret in der Heiligenstädter Straße , einem sogenannten Problemhaus in Döbling , das vor wenigen Wochen von der Gruppe Sofortmaßnahmen kontrolliert worden ist.

Auch in Favoriten , für seine Probleme bekannt, gibt es viele solche Häuser. Das sei einerseits eine Ausbeutung geflüchteter Menschen, sagte Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) im KURIER-Interview und andererseits – und nun geht es zurück auf die Straße - "ist es in diesen Unterbringungen stickig und unhygienisch. Natürlich müssen sie den Großteil ihrer Tagesfreizeit im öffentlichen Raum verbringen."

Arbeitslosigkeit, besonders von jungen Männern, kommt noch erschwerend hinzu. Etwas, das Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer zur Presse sagte, von der er nicht als Politiker, sondern als Ex-Polizeichef befragt wurde. Perspektivlosigkeit führe schnell in die Kriminalität, so Mahrer, und wer im Job keine Anerkennung bekomme, sei zusätzliches "leichtes Beuteobjekt für kriminelle Banden2.

Umso mehr, wenn Sommer ist, da die prekären und beengten Zustände bei Hitze noch schlechter auszuhalten sind. Das erklärt laut Fonds Soziales Wien auch, warum man derzeit den Eindruck hat, dass es mehr Obdachlose gibt: "Nicht alle, die so aussehen, sind es auch."

Die Bandenkriminalität ist in den vergangenen Wochen ausgeufert. Das hat das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung massiv beeinträchtigt – da nutzt es auch nicht, dass Wien zum wiederholten Mal als lebenswerteste Stadt der Welt ausgezeichnet worden ist.

Das zeigt sich unter anderem auch in den gegrölten "Ausländer raus"-Parolen zu einem Lied von Gigi D’Agostino, die immer wieder Schlagzeilen machen, etwa erst am Mittwoch in Graz.

Rechtes Gedankengut im Aufwind

Dass es weniger Scheu gibt, rechtes Gedankengut öffentlich zu verbreiten, liege daran, dass die Menschen das Gefühl hätten, auf der "Siegerseite zu sein, weil sich der Migrationsdiskurs verschoben hat", wie Politexperte Thomas Hofer im KURIER erklärte. So fallen alle heimischen Parteien mit einer härteren Gangart bei der Integrationsfrage auf.