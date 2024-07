Jugendkriminalität: Wiederkehr fordert Sanktionen gegen Täter unter 14

Gewaltsame Auseinandersetzungen einzelner Banden hatten in Wien zuletzt für Aufsehen gesorgt. Wiederkehr hat dazu einen Fünf-Punkte-Plan erarbeitet, den er dem Bund zur Umsetzung empfiehlt.

"Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten vermehrt Jugendkriminalität in Wien gesehen. Das ist eine neue Dimension in der Intensität und vor allem auch im Alter der Täter", sagte Wiederkehr.

Wiederkehr plädierte auch für ein spezielles Angebot für Jugendliche - sogenannte Neustartprogramme. Auch strafunmündige Personen sollten zur Teilnahme daran verpflichtend werden können, forderte Wiederkehr. Denn derzeit gebe es kaum Handhabe gegen diese Personen. Geschehen soll das in eigenen Einrichtungen: "Das soll außerhalb des Alltags sein."

Die Zwangsmaßnahme sollte über die Kinder- und Jugendhilfe abgewickelt werden. In den Programmen müssten die Betroffenen pädagogisch begleitet werden. Sie könnten dort ihr Verhalten reflektieren. Dies solle an eigenen Orten geschehen, auch außerhalb von Wien - um zu verhindern, dass die Jugendlichen etwa weiter in der Schule für Störungen sorgen, erläuterte Wiederkehr.

Strafmündigkeitsalter nicht senken

Eine Absenkung des Alters der Strafmündigkeit lehnt er ab. "Weil ich halte nichts davon, Zwölfjährige ins Gefängnis zu stecken. Dadurch entstehen mehr kriminelle Taten als weniger." Zwölfjährige müssten aber auch Konsequenzen erleben müssen. Es gebe Gewalttäter, "die glauben, es kann ihnen nichts passieren". Das sei inakzeptabel, befand Wiederkehr.

Er hat zuletzt wiederholt auch den Wunsch geäußert, auch Eltern, die etwa zu Gesprächen in der Schule nicht erscheinen, zu sanktionieren. Auch hier, so betonte er, bräuchte es ebenfalls eine bundesgesetzliche Regelung. Das stehe im Bund sogar in der Koalitionsvereinbarung, gab der Neos-Politiker zu bedenken.