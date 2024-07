Burschenschafter sollen rassistische Parolen zu D'Agostino-Hit gegrölt haben

"Deutschland den Deutschen, Ausländer raus", ist klar zu verstehen. Zeugen nahmen zudem ein weiteren Vorfall auf, bei diesem plärrt ein Mann - vermutlich ebenfalls ein Mitglied der Studentenverbindung: "Nigga, Nigga, Nigga". Zugetragen soll sich diese neuerliche rassistische Entgleisung - zur Erinnerung: zu ähnlichen Fällen dokumentierten Fällen kam es in den vergangenen Monaten auf der deutschen Urlauberinsel Sylt, in mehreren deutschen Städten, in Tirol, Niederösterreich und Kärnten - in einem Innenhof in der Sparbersbachgasse direkt in der Grazer Innenstadt. Die Arminia hat dort ihren Sitz.

Nachbar reagierte: „Halt die Fresse!“

Dass der D'Agostino-Klassiker missbraucht wurde, soll sich bereits Ende Juni zugetragen haben. Die "Nigga"-Rufe wurden dann zwei Wochen später aufgenommen. Dass Nachbarn und Passanten in Hörweite des peinlichen Gegröles waren, dürfte den feiernden Protagonisten relativ egal gewesen sein. Jedenfalls haben sich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet. Diese wiederum informierte das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, so Polizei-Sprecher Fritz Grundnig.