L'amour toujours: Vorfall bei Feuerwehrfest in Niederösterreich

Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) sichtet ein entsprechendes Video, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag. Der Landesfeuerwehrverband rät davon ab, "L'amour toujours" zu spielen.

Vorfälle mit Song "L'amour toujours"

Seitens der Feuerwehr rät man mittlerweile dazu, "L'amour toujours" nicht zu spielen. "Diese Parolen, welche mit dem Lied immer wieder in Verbindung gebracht werden, haben in keiner Weise etwas mit dem Feuerwehrdienst zu tun und es geht darum, einen Imageschaden an den Freiwilligen Feuerwehren abzuwenden", hielt Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner fest.

Bereits im Mai war ein Fall um rassistische Gesänge beim Faschingsumzug in Mödling im Februar bekannt geworden, der KURIER berichtete. Auch hier war das LSE befasst, der Großteil der Beteiligten wurde ausgeforscht.