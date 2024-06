Nach Sylt-Parolen: Song-Verbot ist für Gigi D´Agostino "Rückkehr ins Mittelalter"

"Einen Song einfach zu verbieten, das ist wie eine Rückkehr ins Mittelalter . Dabei ist es doch ganz klar. Rassismus lässt sich nicht stoppen, indem man Musik verbietet", so der 55-Jährige im Interview mit der Kronen Zeitung.

D´Agostino: Lied verbieten ist rassistische Botschaft

"Wenn jemand ein Lied missbraucht, um rassistische Botschaften zu verbreiten, dann macht er das auch beim nächsten und beim übernächsten Lied. Diese ganze Angelegenheit ist grotesk." Sein Song handle "von der universellen Liebe und von Menschen, die sich in den Armen liegen und sich vereint fühlen. Ein kompletter Widerspruch zu dem, was da gerade passiert: Die UEFA hat mein Lied verboten? Das ist eine rassistische Botschaft. Diese Entscheidung ist rassistisch. Ich bin immer noch schockiert, ich kann es nicht glauben. Diese Entscheidung der UEFA ist eine explizite Absage an die Liebe."

Der Musiker stellt in dem Interview die Frage, warum man nicht gegen Rassismus (etwa in den Sozialen Medien), sondern gegen sein Lied vorgehe: "Wenn Rassismus gegen das Gesetz ist, wie kann es sein, dass niemand eingreift?"