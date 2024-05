Rassisten wird die Musik abgedreht: Immer mehr Clubs verbieten Gigi d‘Agostino

Moebius: "Mich hat es echt gerissen, wie ich das Sylt-Video gesehen habe. Ich habe dann mein Personal nochmal daran erinnert, dass wir diesen Song bitte zur Zeit nicht spielen."

Fix verboten ist der Song heuer auch am Oktoberfest in München, sowie bei der Fußball-EM in der Fanzone am Brandenburger Tor. Auch Kronehit und Ö3 wollen den Hit nicht mehr spielen.