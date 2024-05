Rassistische Parolen beim Mödlinger Fasching: Gruppe ausgeschlossen

"L'amour Toujours" - der Song des italienischen DJs Gigi D'Agostino handelt von der Liebe. Aktuell ist er allerdings vor allem im Zusammenhang mit einer immer größer werdenden Anzahl an rassistischen Skandalen in aller Munde. Auf der deutschen Insel Sylt war zuerst ein Video von Gästen eines Lokals aufgetaucht, die zu dem Lied Nazi-Parolen grölen.

Anzeigen seien geprüft worden. "Das Problem ist, dass uns zwar die Person bekannt ist, die den Wagen angemeldet hat, diese hat den Wagen aber an eine Gruppe weiter vermietet. Diese Personen sind uns nicht bekannt", so Schimanowa. "Uns war auch wichtiger, für die Zukunft die Kriterien für eine Anmeldung noch weiter zu verschärfen ."

Während des Umzugs am 10. Februar sei der Vorfall unbemerkt geblieben, wundert sich der Kulturstadtrat: "Es waren dort ungefähr 40.000 Menschen, keinem scheint etwas aufgefallen zu sein. Die betroffene Gruppe hat davor angeblich auch noch nie teilgenommen."

"Mit Anzeigen vorgehen"

Der Mödlinger Förderungsverein habe sich "sofort klar und glaubwürdig von der Gruppe distanziert", sagt Schimanowa. Und er kündigt an: "Wir werden in Zukunft bei ähnlichen Vorfällen rigoros mit Anzeigen vorgehen." Sonstige ähnliche Vorfälle in der Stadt in den letzten Jahren seien ihm nicht bekannt: "So etwas gibt es bei uns nicht."