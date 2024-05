"L'Amour toujours": Warum und seit wann singen Rechte Gigi d'Agostino?

Strategie auf TikTok

Bereits im Oktober des Vorjahres wurden bei einem Erntefest in Mecklenburg-Vorpommern ähnliche Szenen aufgenommen. Der Startschuss für eine Strategie der Neuen Rechten: Entsprechende Accounts teilten auf TikTok, einem bei AfD- und auch FPÖ-Politikern beliebten, weil sehr erfolgreichem Medium der Wahl, immer wieder solche Szenen von verschiedenen Dorffesten. Aber auch Videos mit anderem Inhalt werden mit dem Song als subtilem Soundtrack unterlegt. Etwa von Martin Sellner, dem österreichischen Chefideologen der sogenannten „Remigration“.

Wer davon noch nie gehört hat, muss freilich nicht einmal noch nie auf TikTok geschaut haben. Es liegt in der Natur dieser Plattform, dass einem von dem, was einem gefällt, immer Neues angezeigt wird. Was einem nicht gefällt, bleibt außerhalb des Wahrnehmungsspektrums, es entstehen sozusagen Social-Media-Parallelwelten nebeneinander, erklärt Lisa-Marie Gotsche, Regisseurin der neuen Doku „#ReclaimTiktok“ auf „hashtag_jetzt“. Wie sehr „L'Amour toujours“ sich in kürzester Zeit zu einer Art Hymne entwickelt hat, stellten die Oberösterreichischen Nachrichten schon im vergangenen November fest. Österreich hatte Deutschland im Fußball 2:0 besiegt, der Triumph wurde mit Gigi d’Agostinos Hit über die Stadionlautsprecher gefeiert. Auf TikTok wurden Clips davon kommentiert mit: „Spielen die tatsächlich unsere Dorffest-Hymne?“