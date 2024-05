E-Autos in Flammen: Radelt hier der Brandstifter zum Tatort?

Zur Tatzeit ist ein Radfahrer in der Nähe des betroffenen Areals mehrmals von Kameras gefilmt worden. Hinweise wurden am Dienstag erbeten.

Insgesamt 13 Elektrofahrzeuge sind auf einem Firmengelände in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach) Raub von Flammen geworden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 460.000 Euro.

Das Feuer auf dem Firmengelände in der Großebersdorfer Katastralgemeinde Eibesbrunn dürfte am 24. April kurz vor Mitternacht mittels brandbeschleunigender Flüssigkeit gelegt worden sein. Auf mehreren Videodateien ist von etwa 22.15 Uhr bis Mitternacht ein Radfahrer in Tatortnähe zu sehen.

Hinweise erbeten

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurden am Dienstag Fotos und Videos veröffentlicht. Hinweise werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-303333) entgegengenommen.