E-Autos in Flammen: Polizei in Niederösterreich jagt Brandstifter

Großeinsatz für die Feuerwehren in der Nacht auf Donnerstag in Eibesbrunn im Bezirk Mistelbach. Auf einem Firmenparkplatz in der Gewerbestraße waren 13 Elektroautos in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.