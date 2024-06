Gigi D'Agostino über "L'Amour toujours": "Lied spiele ich überall"

Nachdem Partygäste zu seinem 25 Jahre alten Hit "L ’Amour toujours" rassistische Parolen grölten, geriet Gigi D'Agostino in die Schlagzeilen. Nun gab der medienscheue Italiener der NZZ ein Interview - weil er "bei dieser unerfreulichen Sache" nicht schweigen könne.

Das Video aus Sylt, in dem betuchte Partygäste "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" skandierten, habe er sich nicht angesehen. "Was ich gehört habe, hat mich jedoch sehr beunruhigt und erschüttert. Rassismus ist in jeder Form etwas Schreckliches, er kann gefährlich werden. Aber ich habe keine Macht, etwas dagegen zu tun."