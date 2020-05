Votivkirche könnte von Polizei geräumt werden

Die Flüchtlinge in der Votivkirche haben einmal mehr eine Pressekonferenz einberufen, um auf ihre Lage hinzuweisen. Sie seien vom Hungerstreik geschwächt, statt Hilfe drohe ihnen aber die Abschiebung.

Wie berichtet, wurden vier Besetzer vor drei Wochen in Schubhaft genommen, als sie sich außerhalb der Kirche befanden. Einer wurde nun nach Ungarn abgeschoben, ein weiterer soll abgeschoben werden. Zwei wurden aus gesundheitlichen Gründen entlassen. „Die Politik will so die Flüchtlinge einschüchtern und schwächen“, erklärte ein Sprecher der Flüchtlinge. „Offensichtlich fühlen sich die österreichischen Behörden von den Protesten zunehmend bedroht.“