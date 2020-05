Hitzige Polit-Debatte um Hungerstreikende

Der Fall der Flüchtlinge, die die Votivkirche in Wien besetzt haben, wird immer mehr zum Politikum – und hat jetzt auch eine europäische Dimension bekommen. Othmar Karas, ÖVP-Politiker und Vizepräsident des Europäischen Parlaments, hat am Sonntag die Hungerstreikenden in dem Gotteshaus besucht. Karas hatte eine Botschaft mit im Gepäck: Er fordert bei Asylfragen europaweit einheitliche Standards – etwa bei Unterbringung und Grundversorgung. „Eine Saualm 2 darf es europaweit nicht geben“, spielte er auf die ehemalige „Sonderanstalt“ für mutmaßlich straffällige gewordene Asylwerber in Kärnten an.

Der erste ÖVP-Mann, der die Menschen in der Votivkirche direkt getroffen hat, richtete zum Abschluss einen Appell an sie. „Im Wissen um versprochene Unterstützung durch das Innenministerium und die Caritas soll der Hungerstreik beendet werden.“

Zu Wort meldete sich am Sonntag auch Caritas-Präsident Franz Küberl. Er fordert einheitliche Standards für die Unterbringung von Asylwerbern in Österreich. Die Bundesländer könnten dazu ein Grundsatzpapier unterzeichnen, schlägt er vor.