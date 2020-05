Flüchtlinge wollen nicht ins Kloster

Das Tauwetter hat den Schnee rund um die Votivkirche schmelzen lassen, in der Kirche selbst ist es weiterhin bitterkalt. Seit mehr als einem Monat harren hier knapp 40 Asylwerber in der Kälte aus, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen.

Kardinal Christoph Schönborn erneuerte zuletzt seine Aufforderung, die Flüchtlinge mögen in ein Ersatzquartier umziehen. In einem nahen Kloster gebe es genügend warme Räume für die Flüchtlinge. Nach wie vor schließt der Kardinal eine Räumung aus, auch für Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) ist das derzeit kein Thema. „Ich würde mir aber wünschen, dass die Asylwerber in Quartiere übersiedeln, wo wir sie betreuen können. Schließlich versäumen einige von ihnen auch gerade Berufungsfristen.“