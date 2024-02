Weltanschauung - Die besten Bilder im Jänner 2024

Hundeleben

Die behüteten Möpse nehmen neben unzähligen anderen Hunderassen an der jährlichen „Meet the Breeds“-Veranstaltung des American Kennel Club im Jacob K. Javits Convention Center in New York teil. Die Outfits der teilnehmenden Vierbeiner variieren. Heuer ist Hut in Mode. (red., 29.1.2024)