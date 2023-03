Pferd von Tschetschenen-Führer gestohlen: Kadyrow außer sich

Auch das noch. Nicht genug, dass es Tschetschenen-Führer Ramsan Kadyrow scheinbar gesundheitlich schlecht geht – er soll Nierenprobleme haben -, jetzt wurde auch noch sein Pferd „Zazou“ aus einem Stall in Tschechien gestohlen. Unbekannte Täter hätten den Hengst vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag aus seinem Stall in Krabcice entwendet, teilten die Behörden mit. Das 16 Jahre alte braune Pferd der für den Galopprennsport gezüchteten Pferderasse Englisches Vollblut trage auf der Stirn einen unregelmäßigen weißen Fleck in Sternform. Der Wert des Zuchttieres werde auf mindestens 17.000 Euro geschätzt.

Eine Sprecherin des Finanzministeriums in Prag bestätigte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk am Mittwoch, dass sich das Pferd tatsächlich im Besitz Kadyrows befunden habe. Es gehöre zu den Vermögenswerten, die bereits 2014 aufgrund von EU-Sanktionen eingefroren worden seien.

In einem Beitrag auf Telegram beklagte Kadyrow, dass sein armes Pferd nun zweimal zum Opfer gefallen sei - zuerst im Jahr 2014, als Zazou "den ersten abscheulichen Schlag des demokratischen Westens einstecken musste", als er auf die Liste der sanktionierten Vermögenswerte gesetzt wurde.