Der Höhlenbär: Brutaler Killer oder friedlicher Vegetarier?

Damit schlugen sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Eine geschützte Unterkunft und Fleisch in großen Mengen. Unsere Vorfahren dürften den Höhlenbären aus diesem Grund große Verehrung entgegengebracht haben: In einer Höhlenstätte in Drachenloch in der Schweiz wurde eine scheinbar absichtliche Anordnung von Schädeln entdeckt, die das nahelegt.