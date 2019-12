Acht tödliche Attacken: Rumänien hat eine Bärenplage

Unter der Annahme, dass die Anzahl der Tiere nicht gestiegen ist – welche Erklärung gibt es dann für die Zunahme der Zwischenfälle? Zum Vergleich: Zwischen 2000 und 2015 gab es „nur“ elf Bären-Todesopfer in Rumänien. Seit 2016 soll sich laut Jägern die Zahl der Attacken verdoppelt haben.

Werden die Tiere weniger scheu? Domokos verneint: „Wir überwachen eine gewisse Anzahl von Bären seit dem Jagdverbot 2016 über GPS-Senderhalsbänder, die sie alle 60 Minuten orten. Aus unseren Daten kann ich nicht ablesen, dass sich diese Bären anders oder seltsam verhalten. Sie meiden Leute noch immer, so gut sie können.“

Abholzung wohl kein größeres Problem

Auch die Abholzung von Urwäldern hat offenbar keinen signifikanten Einfluss auf das Verhalten der Tiere. Zwei Drittel des europäischen Urwalds liegt in Rumänien, umgerechnet etwa 200.000 Hektar. In den vergangenen zwei Jahrzehnten soll Urwald im Ausmaß des Burgenlandes abgeholzt worden sein. Für Bären offenbar kein Problem: „Die Urwald-Abholzung vergrößert ihren Lebensraum eher. In vom Menschen gepflegten Wäldern finden die Bären mehr Essen und besseren Unterschlupf“, meint Domokos.

Illegale Rodung ist ein akutes Thema in Rumänien, wo Probleme mit der sogenannten „Holzmafia“ – die Urwald abholzt und die Ware an internationale Konzerne weiterverkauft – an der Tagesordnung stehen. Im Herbst soll sie zwei Förster ermordet haben. An den Bärenattacken ist die Mafia aber eher nicht schuld.