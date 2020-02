Dieser "Monster-Flüsterer" will das Krokodil vom Reifen befreien

Drei Jahre lang bereits trägt ein Krokodil in Indonesien einen Reifen um den Hals – niemand hat sich bisher getraut, es zu befreien. Doch wie es scheint, hat das Leiden des Tieres bald ein Ende. "Monster-Flüsterer“ Matt Wright ist nach Palu gereist und will das Tier fangen, um ihm die schwere Last abzunehmen.