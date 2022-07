Treffsichere Amazonen hoch zu Pferde

Im vollen Galopp vom Pferderücken treffsicher mit Pfeil und Bogen ins Ziel treffen – was die Krieger der Reitervölker in früheren Jahrhunderten so gefürchtet machte, kennt man heute nur mehr aus Filmen. Glaubt man. Doch um es zu erleben, „müssen Sie weder in die asiatische Steppe reisen noch ins Kino gehen“, betont die „Österreichische Schule für Pferd und Bogen“, die in Bockfließ im Bezirk Mistelbach ihren Sitz hat. Dort wird dieser uralte Kampfsport gepflegt und in Kursen auch weitergegeben.