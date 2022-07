Extremsportler Rainer Predl: Sein Ziel ist das Limit

Als am Morgen des 18. Juni mitten in der amerikanischen Mojave-Wüste der Startschuss fiel, wusste Extremsportler Rainer Predl nicht, was in den nächsten Stunden auf ihn zukommen wird. Ein Lauf über 100 Kilometer lag vor ihm, der quer durch eines der heißesten Gebiete der Erde führte. Nicht umsonst nennt sich der Wettbewerb „Running with the devil“, der Lauf mit dem Teufel.

Exakt neun Stunden und 56 Sekunden später war klar: Der Ultraläufer aus Lassee (Bezirk Gänserndorf) hatte alles richtig gemacht. Der 32-Jährige durchlief als Erster die Ziellinie, der Zweitplatzierte, ein Amerikaner, sollte erst 1,5 Stunden später folgen. Mit dem Lauf in der Mojave-Wüste hatte sich Predl einen Lebenstraum erfüllt; der fulminante Sieg war dabei nur noch eine Draufgabe.