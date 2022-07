Im Festzelt vor dem Werk voestalpine-Böhler Profil in Bruckbach in der Gemeinde Sonntagberg im Bezirk Amstetten wurde zum feierlichen Anlass der Originalschreibtisch des Gewerken Albert Böhler präsentiert. Draußen vor dem Gerstl-Werk, das er mit seinem Bruder vor 150 Jahren gekauft hat, wurde Donnerstag ein neues Wahrzeichen des Ybbstals enthüllt.

Werk der Schmiedemeister

Der 3,7 Tonnen schwere und fünfeinhalb Meter hohe eiserne „Böhler Hammermann“ direkt neben der B121 soll für Beständigkeit, Dynamik und Vorwärtsstreben stehen. Böhler-Schmied Nikolaus Frühwirth und Kunstschmied Joe Waller produzierten das Werk im Schmiedezentrum Ybbsitz. Es symbolisiert den Aufstieg von den Böhler-Brüdern zu den am Weltmarkt führenden Betrieben voestalpine Profil (145 Mitarbeiter, 32 Millionen Euro Umsatz) und voestalpine Precision Strip. Letzterer ist in Böhlerwerk und Kematen situiert und hat Produktions- und Vertriebsstandorte in Schweden, den USA, China und Spanien. Insgesamt werden 1.300 Mitarbeiter beschäftigt, im Vorjahr betrug der Umsatz 330 Millionen Euro.