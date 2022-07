Baustart 2024: Sicherheitszentrum in St. Pölten kostet 208 Millionen Euro

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sprach von einem "Meilenstein", Polizeichef Franz Popp von einem "Freudentag", Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) versprachen "mehr Sicherheit für die Stadt".

Es wurde am Donnerstag in der Landeshauptstadt St. Pölten also nicht mit kleiner Flamme gekocht, als das geplante Sicherheitszentrum präsentiert wurde. Wie berichtet, sollen in dem 22.000 Quadratmeter großen Neubau beim Landeskriminalamt NÖ künftig 1.300 Polizisten und Exekutivbedienstete untergebracht werden. Die Bagger werden ab dem Jahr 2024 auffahren, die Kosten belaufen sich auf 208 Millionen Euro.