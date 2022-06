Größer, deutlich teurer: Sicherheitszentrum in St. Pölten ist fix

Denn in das Zentrum wird nicht nur die gesamte Landespolizeidirektion NÖ (derzeit im Regierungsviertel) einziehen, auch das Stadtpolizeikommando soll übersiedeln, ein Ausbildungszentrum ist ebenfalls angedacht. Die Regionaldirektion des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl könnte ebenfalls auf der Schanze ihre neuen Büros bekommen. Gerüchte, wonach auch die Polizeischule in Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, nach St. Pölten kommen soll, bestätigt man im Innenministerium hingegen nicht. Es werde diesbezüglich noch Gespräche geben, die Ausbildung in Ybbs habe sich bislang aber sehr bewährt, wird betont.

Teuerung

Klar ist hingegen, dass das Projekt deutlich teurer ausfallen wird, als noch vor einigen Jahren veranschlagt. Sprachen Insider ursprünglich von rund 90 Millionen Euro, dürften sich die Kosten mittlerweile auf etwa 160 Millionen Euro belaufen. Laut Tretzmüller liege das aber nicht nur an den Teuerungen im Baubereich, das Sicherheitszentrum soll auch deutlich größer werden als ursprünglich angedacht.