Altes Speisefett, Hühnerreste: Großer Ärger um illegalen Müll

„Es kann also nicht sein, dass ich hier bei uns Gebinde mit Speisefett finden muss. Einmal habe ich sogar eine Box mit Hühnerresten entdeckt“, erzählt der Hausbewohner in der Lederergasse, der nicht ausschließen will, dass der Müll zum Teil aus Lokalen im Zentrum der Stadt kommt.

Sehr ärgerlich sei auch, dass durch abgestellte Säcke und Kartonagen ein Zugang zu den Containern unmöglich gemacht werde. „Vielleicht sollte die Stadt eine Kamera installieren. Damit würde man die Müllsünder zumindest abschrecken“, sagt der 69-Jährige.